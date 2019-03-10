СМИ: на юге Таиланда произошло 15 взрывов самодельных бомб

БАНГКОК, 10 марта. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в южных таиландских провинциях Сатун и Пхатталунг. Как сообщила в воскресенье газета The Nation, пострадавших в результате инцидентов нет.

По данным полиции, в провинции Пхатталунг прогремели 11 взрывов. В Сатуне два взрыва произошли возле полицейского участка, еще два - около продуктового магазина. Стражи порядка уже проверили записи камер видеонаблюдения, на которых выявили двоих подозреваемых, передвигавшихся на мотоцикле. Транспортное средство, по данным правоохранительных органов, было украдено в соседней провинции Сонгхла.

Как пишет Bangkok Post, в Пхатталунге также были найдены три самодельных бомбы, которые позже были обезврежены саперами и уничтожены силами безопасности. Согласно информации издания, в результате произошедших взрывов некоторые здания получили ущерб. Вместе с тем стражи порядка пока не сообщают, кто стоял за подрывами, однако не исключают, что к ним могут быть причастны представители вооруженных формирований, действующие на мусульманском юге Таиланда уже более 10 лет.

Сатун и Пхатталунг до недавнего времени считались относительно мирными южными провинциями королевства, поскольку большая часть нападений и взрывов происходила в соседних регионах Паттани, Яла и Наратхиват. Сепаратисты добиваются создания самостоятельного султаната на территории этих трех провинций. За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли более 6,8 тыс. человек.