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Пожар в цехе с краской на западе Москвы потушен

Производится проливка горевших конструкций

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание, возникшее в воскресенье днем в цехе с краской на 1-й Магистральной улице в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован, производится проливка горевших конструкций", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в складском комплексе на 1-й Магистральной улице, 8, поступило в 16:56. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м, произошло частичное обрушение на площади более 1 тыс. кв. м, возгоранию был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. В тушении принимал участие вертолет Ка-52 Московского авиационного центра.

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