Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области потушен

ТАСС, 10 марта. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области, в результате которого пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В 19:57 по местному времени (18:57 мск) [произошла] ликвидация [пожара]", - сказал собеседник агентства.