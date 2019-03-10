{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области потушен

В результате пожара пострадал один человек

ТАСС, 10 марта. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области, в результате которого пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В 19:57 по местному времени (18:57 мск) [произошла] ликвидация [пожара]", - сказал собеседник агентства.

На эту тему

Ранее сообщалось, что работник АО "Новокуйбышевский НПЗ" в Самарской области (входит в "Роснефть") пострадал в воскресенье при пожаре, его жизнь вне опасности. По данным компании, возгорание на площади 10 кв. м возникло на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов.

Теги
РоссияСамарская область
Сын Шестуна обвиняется в нарушении правил проведения митинга за свободу интернета
Как сообщил источник в правоохранительных органах, в отношении Александра Шестуна составлен административный протокол
Читать полностью