Одиннадцать человек, в том числе трое детей, заболели корью в Ульяновской области

ТАСС, 10 марта. Вспышка заболевания корью зафиксирована в Ульяновской области, диагноз подтвердился у 11 человек, среди которых дети, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального минздрава.

"В Николаевском районе зафиксирована вспышка заболевания корью <...> диагноз подтвердился у 11 жителей сел Славкино, Андрееевка, Барановка и рабочего поселка Николаевка, в том числе у троих детей и четверых медработников", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что в настоящее время все больные госпитализированы, состояние всех заболевших оценивается врачами как удовлетворительное с положительной динамикой.

"Первые случаи зафиксированы 5 марта. Источником заболевания стали двое жителей района, которые работают вахтовым методом в Москве. Они обратились в больницу с признаками ОРВИ. Остальные жители заболели в результате контакта с ними", - отмечается в сообщении.

По данным минздрава области, в настоящее время в районе идет обследование и вакцинация жителей. Всего привито уже более 600 жителей района.