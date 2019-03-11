СМИ: полиция задержала более 50 человек за ограбление супермаркета в Каракасе

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Полиция задержала более 50 человек, пытавшихся ограбить супермаркет в Каракасе в условиях отключения электричества. Об этом сообщает в воскресенье газета El Nacional.

По информации издания, попытка ограбления произошла утром в воскресенье в одном из бедных районов на западе города. Более 50 человек попытались проникнуть в супермаркет и бросали камни в витрины. Они были задержаны прибывшими на место происшествия полицейскими.

В условиях отключения электричества многие магазины в столице Венесуэлы закрыты. В тех, что продолжают работать, отключились терминалы оплаты и платить необходимо наличными, которых на руках у населения не так много - расчеты в Венесуэле преимущественно ведутся с помощью карт.

Отключение света

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. Из-за отсутствия света правительство Венесуэлы объявило понедельник, 11 марта, нерабочим днем.