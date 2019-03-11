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Суд снял обвинения с одной из подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына

По данным агентства Reuters, женщину уже освободили из-под стражи

ТАСС, 11 марта. Малайзийский суд в понедельник снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщило агентство Reuters, женщина освобождена из-под стражи.

По его данным, ранее об этом суд попросили прокуроры. Причина решения не указывается.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.

Теги
МалайзияКНДРКим Чен Ын
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