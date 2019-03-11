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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму 12-13 марта

На полуострове ожидается сильный ветер, дождь и снег

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Сильный дождь, переходящий в снег, гололед и ветер до 25 м/с ожидаются в Крыму днем 12 марта и ночью 13 марта. Штормовое предупреждение распространила в понедельник пресс-служба МЧС Крыма.

В понедельник днем в Крыму до 12 градусов тепла, пасмурно.

"В связи с влиянием южного циклона днем 12 марта и ночью 13 марта в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

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