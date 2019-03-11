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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Родственники погибших в авиакатастрофе россиян вылетят в Эфиопию 14 марта

Ethiopian Airlines возьмет на себя все расходы на перелет и проживание родных жертв

ТАСС, 11 марта. Родственники россиян, погибших при крушении авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетят в Аддис-Абебу 14 марта.

Об этом сообщил ТАСС в понедельник заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров.

"Есть информация, что родственников погибших ориентируют на 14 марта, то есть на четверг, на вылет из Москвы в Аддис-Абебу для опознания", - сказал он.

Как пояснил Умяров, компания Ethiopian Airlines возьмет на себя все расходы на перелет и проживание этих людей.

Теги
ЭфиопияРоссияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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