Суд в Петербурге прекратил уголовное дело бывшего гендиректора "Силовых машин" Филиппова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в понедельник прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора холдинга "Силовые машины" Романа Филиппова, которого ранее обвинили в разглашении гостайны. Как сообщил ТАСС адвокат фигуранта Леонид Сайкин, его подзащитному назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

"Суд прекратил уголовное преследование. К Филиппову применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что виновность бывшего гендиректора "Силовых машин" в разглашении государственной тайны не была доказана, подчеркнув, что, по закону, виновность в совершении преступления устанавливается только приговором.

УФСБ по Петербургу и Ленинградской области расследовало дело по статье по статье 283 УК РФ ("Разглашение гостайны") с 2017 года.

ПАО "Силовые машины" - одна из ведущих компаний в энергетическом машиностроении. В состав компании входят такие предприятия, как Ленинградский металлический завод, "Электросила", Калужский турбинный завод, совместные предприятия с японской корпорацией Toshiba и германской Siemens. Филиппов возглавлял компанию с апреля 2015 года, в структурах ПАО "Северсталь" работал с 1997 года.