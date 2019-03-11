ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.

"<...> аэропорт эвакуировали после звонка о якобы заложенной бомбе. На месте работают кинологи и экстренные службы", - сказал собеседник.

Как сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта, все пассажиры и работники аэропорта переведены в ближайший эвакуационный пункт - в гостиницу "Лайнер".

"Вылеты приостановлены: два рейса по центральному расписанию (по городам России), два - по внутреннему (по региону)", - рассказали в пресс-службе.