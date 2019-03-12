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Офицер полиции задержан в Хакасии по подозрению в получении взятки

По словам источника в правоохранительных органах, задержали начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления уголовного розыска

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления уголовного розыска Хакасии по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах региона.

"Задержали начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления уголовного розыска. Он подозревается в получении взятки за разглашения результатов оперативно-розыскной деятельности", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, задержан подполковник полиции. Его задержание производили сотрудники Управления собственной безопасности МВД. В Следственном комитете республике пока информацию не комментируют.

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