Офицер полиции задержан в Хакасии по подозрению в получении взятки

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления уголовного розыска Хакасии по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах региона.

"Задержали начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления уголовного розыска. Он подозревается в получении взятки за разглашения результатов оперативно-розыскной деятельности", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, задержан подполковник полиции. Его задержание производили сотрудники Управления собственной безопасности МВД. В Следственном комитете республике пока информацию не комментируют.