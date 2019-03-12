В Бурятии приговорили к условному сроку женщину, наехавшую автомобилем на следователя

УЛАН-УДЭ, 12 марта. /ТАСС/. Жительница Бурятии приговорена к пяти годам лишения свободы условно за наезд автомобилем на следователя. Об этом сообщается во вторник на сайте республиканской прокуратуры.

"В августе 2018 года женщина, управляя своим автомобилем, совершила наезд на старшего следователя Еравнинского межрайонного следственного отдела Следственного управления (СУ) СКР. Приговором суда ей назначено наказание виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сообщается на сайте ведомства.

Как установил суд, жительница села Телемба проходила свидетелем по уголовному делу об убийстве. Как пояснили в СУ СКР по Бурятии, женщина совершила наезд на своей машине на сотрудника Следственного управления, который пытался вручить ей повестку на допрос. Сбитый автомобилем следователь упал на капот, но водитель не остановилась. Во время движения мужчине пришлось на ходу спрыгивать на землю, в результате этого он получил различные травмы.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

"Приговор вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.