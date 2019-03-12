В Якутии задержали мужчину, сообщившего о ложном минировании аэропорта

ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о якобы минировании аэропорта Якутска. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского МВД.

"Задержан подозреваемый, который сегодня совершил анонимный телефонный звонок о минировании здания терминала аэропорта Якутска. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецоперация проведена совместно с Управлением ФСБ России по Якутии.

Ранее сообщалось, что во вторник утром пассажиров и персонал аэропорта Якутска эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. На место ЧП были стянуты экстренные службы и правоохранительные органы, информация о бомбе оказалась ложной.