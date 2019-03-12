В Москве неизвестные напали на начальника отдела судебного департамента при Верховном суде

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Двое неизвестных напали в Москве на главу отдела судебного департамента при Верховном суде РФ. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, один из грабителей задержан.

Нападение было совершено вечером 6 марта, однако известно об этом стало только сейчас. "Недалеко от станции метро "Щелковская" двое неизвестных напали на начальника отдела судебного департамента при Верховном суде, которые забрали у него документы и планшетный компьютер", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один из нападавших задержан, им оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения. Сейчас полиция ведет розыск второго подозреваемого.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заключил источник.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли прокомментировать данный инцидент.