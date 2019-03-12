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В Шереметьево пресекли попытку пронести в аэропорт макет гранаты

Он находился в вещах пассажирки, которая планировала вылететь в Тель-Авив

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Шереметьево пресекла попытку пронести в здание аэропорта предмет, похожий на гранату Ф-1. Инцидент произошел 11 марта, говорится в сообщении пресс-службы столичного аэропорта.

"11 марта 2019 года в 16:25 мск при досмотре пассажиров на входе в терминал D аэропорта Шереметьево сотрудники безопасности аэропорта Шереметьево обнаружили в вещах пассажирки (гражданка Израиля) предмет, похожий на гранату Ф-1. Пассажирка планировала вылет в Тель-Авив рейсом SU-504. Сотрудники безопасности аэропорта, обнаружившие потенциально запрещенный к провозу предмет, вызвали на место события сотрудников линейного управления МВД и взрывотехников Росгвардии", - говорится в сообщении.

Взрывотехники установили, что предмет представляет собой массо-габаритную модель гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества, добавили в пресс-службе аэропорта.

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