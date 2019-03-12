Полиция задержала двух мужчин, избивших и ограбивших в Подмосковье 93-летнего ветерана ВОВ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемых в ограблении 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которые пробрались к нему в квартиру в Подольске, избили, а затем забрали медали и деньги. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, пожилой мужчина скончался через два дня после нападения.

"В дежурную часть Климовского отдела полиции управления МВД России по городскому округу Подольск Московской области от социального работника поступило сообщение о том, что при плановом посещении на дому 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны она увидела у него телесные повреждения. Мужчина рассказал, что несколько дней назад к нему в квартиру проникли двое неизвестных. Они избили ветерана, после чего похитили 1 млн рублей и принадлежащие ему ордена и медали", - сказала она, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам представителя МВД, спустя двое суток ветеран скончался в городской больнице. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет, подозреваемые в совершении данного преступления. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть похищенных наград обнаружена и изъята сотрудниками уголовного розыска в одном из московских ломбардов. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и фактических обстоятельств преступления", - заключила Волк.