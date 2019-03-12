И.о. мэра Рязани Карабасов и его заместитель вернулись на рабочие места после допроса СК

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин вернулись на рабочие места после дачи показаний в качестве свидетелей по делу о коррупции на муниципальном предприятии "Детское питание". Об этом ТАСС сообщила начальник отдела по связям со СМИ администрации города Ирина Щербакова.

"Да, и.о. главы администрации вернулся на работу после дачи показаний. На работе также Сергей Савин", - сказала она.

По данным СК, следователи во вторник провели обыски в мэрии в рамках расследования уголовного дела в отношении замглавы администрации города Сергея Пашкевича, директора муниципального предприятия "Детское питание" Александра Дворецкого и других лиц, обвиняемых в получении взятки в размере 1,5 млн рублей от одного из поставщиков мясной продукции. Пашкевич ранее арестовали до 5 апреля.