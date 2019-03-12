У западного побережья Франции затонуло итальянское торговое судно

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Итальянское торговое судно, на борту которого в ночь на 11 марта возник пожар, затонуло в Бискайском заливе. Об этом сообщила во вторник на своей странице в Twitter Морская префектура Атлантики.

"12 марта итальянский корабль Grande America затонул примерно в 180 морских милях (333 км) к западу от французского побережья", - говорится в сообщении.

Судно следовало из Гамбурга в порт Касабланки. В ночь на 11 марта, когда оно находилось в 263 км от мыса Пенмарш, на борту возник сильный пожар. Капитан проинформировал французские морские власти о возникновении чрезвычайной ситуации, после чего отдал распоряжение всем находящимся на борту покинуть судно, воспользовавшись одной спасательной шлюпкой.

На место ЧП оперативно вылетел морской патрульный самолет Falcon 50, также в район бедствия был направлен морской буксир. Ухудшение погодных условий не позволило взять под контроль распространение огня, в результате сильного ветра судно накренилось, после чего затонуло.