СМИ: более 350 магазинов разграблены в одном из штатов Венесуэлы за два дня

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Злоумышленники за два дня разграбили свыше 350 магазинов в штате Сулия, который с 7 марта остался без электричества, как и большая часть страны. Такие данные регионального отделения Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций привела на своем сайте во вторник газета El Nacional.

"Власти реагировали [на грабежи] с большим опозданием, во многих случаях... не сделали вообще ничего, - цитирует издание Рикардо Акосту, одного из руководителей федерации в Сулии. - Я знаю, что люди голодают, но они нападали и на мебельные магазины, мы не понимаем, зачем было врываться в магазины с бытовой техникой или уносить сидения из ресторанов быстрого питания". По мнению Акосты, многие предприятия торговли не смогут оправиться после нападений и вернуться к обычной деятельности.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.