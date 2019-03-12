{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Возгорание на газопроводе в ХМАО не угрожает населенным пунктам

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что была запущена транспортировка газа по резервной ветке

ТАСС, 13 марта. Возгорание на газопроводе "дочки" "Газпрома" в районе поселка Сосновка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) не представляет угрозы для населенных пунктов. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Населенным пунктам, людям угрозы нет. Запущена транспортировка газа по резервной ветке. Ждем информацию от аварийной бригады, которая должна туда прибыть", - сказал собеседник агентства.

Разрыв с возгоранием произошел на 603-м км газопровода "Ямбург - Тула-2" (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Югорск") 12 марта около 20:24 мск в районе поселка Сосновка Белоярского района. По данным Минэнерго, на потребителей газа возгорание не повлияло.
 

Теги
Ханты-Мансийский автономный округ
ABC: небольшой самолет разбился в штате Огайо, погиб один человек
По данным телекомпании, самолет упал на жилой дом, в доме никто не пострадал
Читать полностью