Возгорание на газопроводе в ХМАО не угрожает населенным пунктам

ТАСС, 13 марта. Возгорание на газопроводе "дочки" "Газпрома" в районе поселка Сосновка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) не представляет угрозы для населенных пунктов. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Населенным пунктам, людям угрозы нет. Запущена транспортировка газа по резервной ветке. Ждем информацию от аварийной бригады, которая должна туда прибыть", - сказал собеседник агентства.

Разрыв с возгоранием произошел на 603-м км газопровода "Ямбург - Тула-2" (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Югорск") 12 марта около 20:24 мск в районе поселка Сосновка Белоярского района. По данным Минэнерго, на потребителей газа возгорание не повлияло.

