Возгорание на газопроводе в ХМАО прекратилось

ТАСС, 13 марта. Газ на участке газопровода в районе поселка Сосновка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полностью выгорел, в ближайшее время начнутся восстановительные работы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Аварийная бригада в 06:30 по местному времени (04:30 мск) расчистила пути к данному газопроводу. Участок газопровода был перекрыт в автоматическом режиме, весь газ выгорел. В 09:00 (07:00 мск) началась работа комиссии. Она определит, какие конкретно аварийные работы нужно провести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аварийно-восстановительные работы предполагается завершить 15 марта.

В компании "Газпром трансгаз Югорск", которой принадлежит газопровод, ТАСС подтвердили, что, по предварительным данным, окончание ремонтных работ планируется на 15 марта. "Остаточный газ, находившийся в трубе, выгорел и погас, возгорание ликвидировано. Приступили к восстановительным работам, ориентировочное завершение работ - 15 марта, но более точная информация будет позднее", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время комиссия изучает масштаб повреждений.

Разрыв с возгоранием произошел на 603-м километре газопровода "Ямбург - Тула-2" (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Югорск") около 20:24 мск 12 марта. По данным Минэнерго, на потребителей газа возгорание не повлияло. По информации МЧС, инцидент не создал угрозы населенным пунктам. Газ подается по резервной ветке.

В новость были внесены изменения (9:16 мск) - добавлен комментарий "Газпром трансгаз Югорск" в четвертом абзаце