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Прокуратура начала проверку после столкновения самолета с мачтой освещения в Шереметьево

В результате столкновения у самолета повреждено правое крыло

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Транспортная прокуратура выясняет причину столкновения грузового самолета с мачтой освещения в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Предварительно установлено, что около 21:30 мск 12 марта в международном аэропорту Шереметьево грузовое воздушное судно авиакомпании Air Bridge Cargo во время буксировки столкнулось с мачтой освещения", - сообщила Короткова.

В результате столкновения у самолета повреждено правое крыло, борт отстранен от полетов. "Проведение проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - отметила представитель ММТП. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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