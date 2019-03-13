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В Уфе мать и двухлетняя дочь выжили после падения из окна девятого этажа

Пострадавших доставили в лечебное учреждение

УФА, 13 марта. /ТАСС/. В Уфе 21-летняя мать и дочь 2017 года рождения выжили после падения из окна девятого этажа. Об этом говорится в среду в сообщении, распространенном Управлением гражданской защиты Уфы.

"Обеих пострадавших доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по Башкирии проводит доследственную проверку, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

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