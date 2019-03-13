В Якутии возбудили уголовное дело из-за мошенничества при госзакупках лекарств

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Якутии из-за мошенничества и ограничения конкуренции (картельного сговора) между поставщиками и медицинским учреждениями региона на сумму около 3 млрд рублей при госзакупках лекарств, сообщается в среду на сайте прокуратуры республики.

"Установлены факты мошенничества и ограничения конкуренции (картельный сговор) со стороны руководителей коммерческих организаций, зарегистрированных на территории республики при заключении государственных контрактов с медицинским учреждениями региона на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. Общая сумма составляет около 3 млрд рублей. Согласно материалам проверки прокуратуры, имеют место многочисленные факты, когда цены закупок по контрактам на поставку лекарственных и медицинских средств в два - четыре раза превышали розничные цены," - говорится в сообщении.

Сообщается, что уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 178 ("Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством РФ") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").