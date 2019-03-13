В Мозамбике из-за наводнений погибли более 60 человек

ТАСС, 13 марта. Не менее 66 человек погибли за последние несколько дней в результате наводнений в центральной и северной части Мозамбика. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse.

"Из-за наводнений погибли 66 человек. Власти ввели красный режим тревоги из-за продолжающихся дождей и приближения тропического циклона Идай, который достигнет страны в четверг или пятницу", - заявила официальный представитель правительства Мозамбика Ана Комоноа.

По данным властей, наводнения разрушили около 6 тыс. жилых домов, от разгула стихии пострадали порядка 140 тыс. человек и более 100 тыс. га сельхозугодий. В связи с произошедшими событиями власти открыли в провинциях Замбезия и Тете 16 центров для срочного размещения населения. Правительство также поручило эвакуировать жителей прибрежных районов, которые могут пострадать от циклона.

Сезон дождей в Мозамбике проходит с октября по март, каждый год наводнения приводят к жертвам среди населения и разрушениям. В 2015 году от стихии погибли более 110 человек и 150 тысяч пострадали.