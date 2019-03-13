Самолет Дубаи - Сиэтл экстренно сел в Екатеринбурге из-за недомогания пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Emirates, летевший в Сиэтл из Дубаи, совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Рейс авиакомпании Emirates EK-229 Дубаи - Сиэтл совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Врачи оказывают помощь пассажиру", - сказали в пресс-службе, добавив, что самолет еще находится в аэропорту.