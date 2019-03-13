Глава "Открытой России" в Пскове стала фигурантом второго уголовного дела

ПСКОВ, 13 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере, фигурантом которого выступает координатор псковского регионального отделения общественного движения "Открытая Россия" Лия Милушкина. Об этом сообщил представитель следственных органов в среду в ходе судебного заседания в Псковском городском суде, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для Милушкиной, передает корреспондент ТАСС.

Координатор псковского регионального отделения общественного движения "Открытая Россия" Лия Милушкина 18 января была заключена под домашний арест до 15 марта по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следователей, Милушкина незаконно приобрела 4,69 г амфетамина и в ходе проверочной закупки сбыла его, получив 2 тыс. рублей.

"Возбуждено второе уголовное дело по факту сбыта [наркотиков в крупном размере]. За время следствия назначено проведение химической экспертизы по смывам рук, проведена химическая экспертиза по наркотическим средствам, как в первом, так и во втором присоединенном уголовном деле. Допрошено лицо под псевдонимом Оля, проведены допросы специалистов, рассмотрены материалы оперативно-разыскных действий", - сказал представитель следственных органов.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Лии Милушкиной и ее супруга. Санкция ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств") предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В ходе допросов обвиняемые не признали свою вину.

Лия Милушкина стала координатором "Открытой России" в Псковской области в 2018 году, она также является активистом псковской региональной общественной организации "Зоозащита". Ранее в среду суд продлил на два месяца (до 15 мая) срок содержания под стражей супруга Милушкиной - Артема Милушкина - по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере.