Глава "Открытой России" в Пскове стала фигурантом второго уголовного дела

ПСКОВ, 13 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере, фигурантом которого выступает координатор псковского регионального отделения общественного движения "Открытая Россия" Лия Милушкина. Об этом сообщил представитель следственных органов в среду в ходе судебного заседания в Псковском городском суде, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для Милушкиной, передает корреспондент ТАСС.
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Координатор псковского регионального отделения общественного движения "Открытая Россия" Лия Милушкина 18 января была заключена под домашний арест до 15 марта по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следователей, Милушкина незаконно приобрела 4,69 г амфетамина и в ходе проверочной закупки сбыла его, получив 2 тыс. рублей.
"Возбуждено второе уголовное дело по факту сбыта [наркотиков в крупном размере]. За время следствия назначено проведение химической экспертизы по смывам рук, проведена химическая экспертиза по наркотическим средствам, как в первом, так и во втором присоединенном уголовном деле. Допрошено лицо под псевдонимом Оля, проведены допросы специалистов, рассмотрены материалы оперативно-разыскных действий", - сказал представитель следственных органов.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Лии Милушкиной и ее супруга. Санкция ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств") предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В ходе допросов обвиняемые не признали свою вину.
Лия Милушкина стала координатором "Открытой России" в Псковской области в 2018 году, она также является активистом псковской региональной общественной организации "Зоозащита". Ранее в среду суд продлил на два месяца (до 15 мая) срок содержания под стражей супруга Милушкиной - Артема Милушкина - по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере.