Globo: атаке на школу в Сан-Паулу предшествовало нападение на предпринимателя

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 марта /ТАСС/. Подростки, устроившие в среду утром стрельбу в школе в Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии, перед этим напали на местного предпринимателя, выстрелив в него три раза. Бизнесмен находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил телеканал Globo.

Нападение на предпринимателя произошло неподалеку от учебного заведения около 09:30 по местному времени (15:30 мск).

Двое подростков в черной одежде и масках ворвались в здание школы во время перемены и открыли стрельбу по учащимся, застрелив пятерых детей и одного сотрудника школы, после чего покончили жизнь самоубийством. Еще двое учащихся скончались в больнице от полученных ранений. По информации правоохранительных органов, в медицинских учреждениях остаются еще 15 пострадавших в результате происшествия.

Губернатор штата Сан-Паулу Жуау Дориа в связи с произошедшим отменил все запланированные встречи и прибыл на место трагедии, где выразил соболезнования семьям жертв и провел брифинг для прессы. По его словам, личности нападавших установлены, однако не разглашаются в интересах следствия. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности. Версия о том, что они ранее посещали это учебное заведение, также не подтвердилась.

По информации телеканала, в школе насчитывается около тысячи учеников и 105 сотрудников. На месте трагедии работают сотрудники полиции и спасатели. Здание школы оцеплено, над ним летает полицейский вертолет.