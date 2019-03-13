Координатору "Открытой России" в Пскове Лие Милушкиной продлили домашний арест

ПСКОВ, 13 марта. /ТАСС/. Псковский городской суд продлил на 2 месяца срок содержания под домашним арестом координатору псковского регионального отделения общественного движения "Открытая Россия" Лие Милушкиной по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил продлить срок домашнего ареста Лие Милушкиной на 2 месяца, то есть до 15 мая включительно. Ходатайство защиты удовлетворить частично, а именно разрешить покидать жилище для ежедневных прогулок в радиусе 500 метров от места проживания продолжительностью 1 час", - огласил решение судья псковского городского суда Георгий Артамонов.

В среду суд также продлил на 2 месяца (до 15 мая) срок содержания под стражей супруга Милушкиной - Артема Милушкина - по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере.

Координатора псковского регионального отделения общественного движения "Открытая Россия" Лию Милушкину заключили под домашний арест 18 января. По версии следователей, Милушкина незаконно приобрела 4,69 грамма амфетамина и в ходе проверочной закупки сбыла его, получив 2 тыс. рублей.

Следователи расследуют уголовное дело в отношении Милушкиной и ее супруга по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В ходе допросов обвиняемые не признали вину.

Лия Милушкина стала координатором "Открытой России" в Псковской области в 2018 году, она также является активистом псковской региональной общественной организации "Зоозащита".