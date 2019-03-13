Главу соцфонда в Петербурге арестовали по делу о мошенничестве с квартирами ветеранов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Красносельский районный суд Петербурга в среду заключил под стражу гендиректора ООО "Фонд социальной помощи пенсионерам" Анастасию Королеву, обвиняемую в мошенничестве с квартирами ветеранов. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анастасии Королевой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере", шесть эпизодов) до 6 мая", - сказали в пресс-службе.

На аресте подозреваемой настаивало следствие, поскольку Королева проверяется на причастность к совершению еще не менее 20 аналогичных преступлений, а также убийств.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" в отношении преступной группы, подозреваемой в незаконном завладении квартирами одиноких пенсионеров и ветеранов. Накануне оперативники задержали трех человек, в том числе Королеву. По данным следствия, злоумышленники с помощью рекламы по радио и телевидению, а также используя ООО "Фонд социальной защиты пенсионеров", находили одиноких пенсионеров, владеющих дорогими квартирами, и пользуясь доверчивостью лиц преклонного возраста, убеждали их подписывать договоры купли-продажи и дарения квартир, в соответствии с которыми жилплощади якобы становились собственностью государства.

Следователи также установили, что после этого потерпевших помещали в подконтрольное злоумышленникам Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом ветеранов войны и труда №1", а принадлежащие им квартиры присваивали соучастники.

В период с 2017 по 2018 год члены организованной преступной группы приобрели права как минимум на шесть квартир потерпевших. Ущерб оценен почти в 30 млн рублей. Комитет по соцполитике Петербурга начал проверку подведомственного ему "Дома ветеранов войны и труда №1" в Павловске.