СК начал проверку по факту аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в Шереметьево

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец, воздушное судно отбуксировано к месту стоянки до выяснения причин происшествия.

"Проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки воздушного судна RRJ95 Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс SU2124 Москва - Салоники из международного аэропорта Шереметьево", - сказала Марковец.