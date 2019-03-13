СК начал проверку по факту аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в Шереметьево

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец, воздушное судно отбуксировано к месту стоянки до выяснения причин происшествия.
"Проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки воздушного судна RRJ95 Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс SU2124 Москва - Салоники из международного аэропорта Шереметьево", - сказала Марковец.
Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП с самолетом SSJ100 компании Аэрофлот сообщением «Москва – Салоники». Пилоты вынуждены были вернуться в Шереметьево из-за растрескивания верхнего слоя лобового стекла.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 13 March 2019
Никто из 48 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал pic.twitter.com/W9u6oaSa5O
В среду самолет с 48 пассажирами и шестью членами экипажа на борту вылетел из аэропорта Шереметьево в Салоники. После взлета при наборе высоты произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла борта воздушного судна, в связи с этим в 12:46 мск произведена аварийная посадка в аэропорту вылета, никто не пострадал. "Пассажиры вылетели по маршруту следования ближайшим бортом", - сказала представитель управления.
На место происшествия выехала следственная группа, проведен осмотр воздушного судна, опрошены члены экипажа, истребована необходимая техническая документация. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.