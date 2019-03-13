Главу фирмы "Сфера джет" поместили под домашний арест по делу о неуплате таможенных сборов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора компании "Сфера джет" Андрея Степанюка, подозреваемого в неуплате таможенных сборов при ввозе бизнес-джетов на 636 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению, избрать в отношении подозреваемого Степанюка меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 мая", - огласила постановление судья Ирина Аккуратова. Согласно постановлению суда, подозреваемому запрещено покидать место проживания без разрешения следователя, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, использовать интернет, мобильную связь.

Следователь настаивал на избрании домашнего ареста Степанюку в связи с тем, что он может воспрепятствовать производству по делу, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей, которые дали против него показания. Прокурор поддержал ходатайство.

Степанюк отверг вину в инкриминируемых ему преступлениях и попросил суд избрать ему подписку о невыезде или обязательство о явке. "Я руковожу компанией, которая занимается легальным и интересным бизнесом. Я горжусь своим коллективом. Воздушные суда постоянно осуществляют перелеты внутри РФ между несколькими пунктами, и к ним нет вопросов, в отличие от моей компании", - сказал он.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании аналогичной меры пресечения в отношении начальника службы организации пассажирских перевозок ООО "Бизнес эвиэйшен центр" Вячеслава Реснянского.

Следствие ведет Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК России. По данным следствия, с августа по декабрь 2018 года руководство и сотрудники компании использовали полученные в аренду бизнес-джеты для коммерческих частных рейсов из международного аэропорта Домодедово по территории России. При ввозе самолетов на территорию РФ таможенные платежи не оплачивались. При этом сотрудники Домодедовской таможни и службы по организации воздушного движения аэропорта Домодедово в нарушение установленных требований российского законодательства обеспечивали беспрепятственное осуществление этих полетов в воздушном пространстве РФ. Общая сумма ущерба составила 636 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица").