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СМИ: в Сан-Паулу после нападения в школе обнаружили взрывное устройство

Полиция обнаружила чемодан с проводами и бутылки с горючей смесью

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 марта /ТАСС/. Предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, обнаружен в здании школы в Сан-Паулу, где в среду утром двое злоумышленников устроили стрельбу, жертвами которой стали восемь человек. Помимо чемодана с проводами правоохранители обнаружили также бутылки с предположительно "коктейлем Молотова", сообщает телеканал Globo.

В здании образовательного учреждения прошла эвакуация. Ожидается прибытие бригады саперов. На месте трагедии обнаружены револьвер 38-го калибра, из которого производилась стрельба, а также лук, стрелы и нож, которые также использовались злоумышленниками.

Жертвами нападения стали восемь человек: шестеро учеников и двое сотрудников школы. Сами злоумышленники покончили с собой. По информации правоохранительных органов, в медицинских учреждениях остаются еще 15 пострадавших в результате трагедии.

Перед этим они напали на местного предпринимателя, выстрелив в него три раза. Бизнесмен находится в больнице в тяжелом состоянии, уточняет телеканал.

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