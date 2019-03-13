Globo: полиция установила личности нападавших на школу в Сан-Паулу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 марта /ТАСС/. Личности злоумышленников, напавших в среду утром на школу в бразильском Сан-Паулу, установлены. Ими оказались 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро, передает телеканал Globo .

По информации телеканала, один из них ранее учился в школе. Полиция выясняет мотивы преступления. Сообщается, что они не привлекались к уголовной ответственности.

По предварительным данным, один из них был вооружен револьвером 38 калибра, а у второго были при себе нож и лук со стрелами. Кроме того, в школе обнаружен предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, а также бутылки, предположительно, с зажигательной смесью. Ученики и сотрудники школы эвакуированы. Ожидается прибытие бригады саперов.

Двое нападавших в черной одежде и масках ворвались в здание школы в 9:30 утра (15:30 мск) во время перемены и открыли стрельбу по учащимся, застрелив пятерых детей и одного сотрудника школы, после чего покончили жизнь самоубийством. Еще двое, школьный учитель и подросток, скончались в больнице от полученных ранений. По информации правоохранительных органов в медицинских учреждениях остаются еще 15 пострадавших в результате происшествия.

Перед этим злоумышленники напали на местного предпринимателя, выстрелив в него три раза. Бизнесмен находится в больнице в тяжелом состоянии, уточняет телеканал.