AP: до восьми увеличилось число погибших при обрушении здания в Нигерии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения трехэтажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе возросло до восьми. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителя спасательной службы.

По его данным, 37 человек спасены. Агентство отмечает, что при этом в официальном заявлении национального агентства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций информации о точном числе жертв не было.

Ранее нигерийская газета This Day информировала о шести погибших. При этом она располагала сведениями о 59 спасенных людях. Агентство Reuters также сообщает о примерно 50 выживших, извлеченных из-под завалов.

По данных местных СМИ, в результате обрушения в среду на острове Лагос здания, в котором находилась в том числе школа, под завалами оказались более ста человек, большинстве из них - дети. Есть опасения, что число жертв может возрасти.