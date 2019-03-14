{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Количество жертв ДТП с минивэном на Ставрополье увеличилось до восьми человек

В аварии 6 марта погибли шесть человек, четверых пострадавших доставили в больницу. Позже стало известно, что один из госпитализированных умер

СТАВРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Число жертв автоаварии с минивэном из Азербайджана, произошедшей в Ставропольском крае 6 марта, увеличилось с семи до восьми человек. Об этом сообщили в четверг ТАСС в краевом минздраве.

На эту тему

"Скончался еще один пострадавший в ДТП, он находился в тяжелом состоянии", - сказал представитель министерства.

Всего в больницу Невинномысска после ДТП были доставлены четверо пострадавших, из которых двое выписаны, а двое скончались.

Грузовой автомобиль и микроавтобус, который осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву, 6 марта столкнулись недалеко от города Невинномысска на федеральной трассе "Кавказ". В ДТП погибли шесть человек, все - граждане Азербайджана, еще четверо были госпитализированы с тяжелыми травмами.

После ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По предварительной версии, водитель грузового автомобиля уснул за рулем.

Теги
РоссияСтавропольский край
Забайкальских железнодорожников осудили за обрушение моста, при котором погибли люди
В результате инцидента погибли два человека
Читать полностью