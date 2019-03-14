Два грузовика и микроавтобус столкнулись в Подмосковье

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Автоавария с участием двух грузовиков и микроавтобуса произошла на Московском малом кольце в Подмосковье, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.

"Часть пострадавших доставлена в больницу, некоторым медицинская помощь оказана на месте", - сказали в подмосковном главке МВД.

По данным источника, два грузовика и микроавтобус столкнулись на трассе А-107, у поворота на деревню Салтыково.

"В новость были внесены изменения (11:00 время мск) — уточнено количество пострадавших, изменен источник информации".