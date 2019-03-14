В Новгородской области водитель выгнал пожилую женщину из автобуса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку информации размещенной в СМИ о том, что в Новгородской области, вне населенного пункта, водитель автобуса выгнал пожилую женщину из салона, сообщив, что не поедет до пункта назначения из-за плохой и скользкой дороги. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Новгородской области.

"В средствах массовой информации размещено сообщение о том, что в Новгородской области водитель автобуса высадил бабушку в глуши. Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Поводом для проверки послужила информация, размещенная в СМИ, о том, что в Маловишерском районе Новгородской области водитель автобуса, не доехав 3 км до населенного пункта, высадил пожилую женщину из салона, сообщив, что из-за плохой и скользкой дороги не поедет в пункт назначения. Муж женщины пошел ее встречать и по дороге умер.