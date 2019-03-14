СК возбудил дело из-за неуплаты налогов более чем на 1 млрд рублей в Пензенской области

ТАСС, 14 марта. Следователи возбудили уголовное дело в связи с уклонением руководства компании "Старый пивовар", которая находится в Пензенской области, от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, бизнесмены не доплатили в казну более 1 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ, то есть по факту уклонения руководства закрытого акционерного общества "Компания "Старый пивовар" от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, руководство организации умышленно уклонилось от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, бизнесмены в 2013-2015 годах намеренно занижали налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, акцизу, налогу на прибыль организаций, скрывая реальные объемы реализованных напитков, и включали заведомо ложные сведения в налоговые декларации. Злоумышленников выявили сотрудники УФСБ.