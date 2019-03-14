Бывший главный архитектор Махачкалы предстанет перед судом за превышение полномочий

МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим главным архитектором Махачкалы Магомедрасулом Гитиновым. Об этом сообщается в четверг на сайте республиканской прокуратуры.

"Прокуратурой Дагестана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа с внутригородским делением "город Махачкала". Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Уголовное дело прокуратура направила в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили в отношении Гитинова уголовные дела по двум статьям - о превышении полномочий и халатности, однако, как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканской прокуратуры, по итогам рассмотрения дела статья о халатности была исключена.

По версии следствия, в 2014-2017 годах Гитинов незаконно выдал шестерым застройщикам градостроительную документацию на строительство многоквартирных жилых домов на расположенных в зоне индивидуальной жилой застройки земельных участках. В 2015 году он незаконно утвердил и выдал организации градостроительный план, указав в нем заведомо ложные сведения о площади принадлежащего ей земельного участка, а также согласовал проект строящегося 12-этажного дома. Суд признал строящийся объект самовольной постройкой, обязав администрацию города снести ее за свой счет. В результате неправомерных действий Гитинова, администрация муниципалитета вынуждена будет возместить застройщику более 5 млн рублей ущерба. Кроме того, причинен ущерб собственнику прилегающего земельного участка, который был незаконно захвачен при строительстве дома.

Дела о коррупции в Дагестане

В марте 2018 года министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов сообщал, что в отношении руководителей различного уровня в республике в прошлом году возбуждены 155 уголовных дел коррупционной направленности, зафиксированы 213 фактов взяточничества, из них 20 - в крупном и особо крупном размерах. В середине января 2018 года в Дагестан прибыла спецгруппа Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров для проверки деятельности органов власти. По результатам проверки комиссии Генпрокуратуры в Дагестане в отношении представителей органов власти было возбуждено более 70 уголовных дел.

Глава Дагестана Владимир Васильев 5 февраля 2018 года отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Также был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев.