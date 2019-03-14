Во Франции опубликовали фото одного из самописцев с разбившегося в Эфиопии Boeing

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) опубликовало в четверг в своем Twitter фото одного из бортовых самописцев с разбившегося 10 марта авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.

Согласно снимку, который предоставили следователи из Эфиопии, корпус устройства красного цвета сильно искорежен. "Эфиопская команда следователей прибыла в BEA... сегодня в 13:00 (15:00 мск - прим. ТАСС), - сообщает организация. - Ведутся координационные совещания. Технические работы начнутся завтра", - заявили в организации.