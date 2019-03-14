Во Франции опубликовали фото одного из самописцев с разбившегося в Эфиопии Boeing

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) опубликовало в четверг в своем Twitter фото одного из бортовых самописцев с разбившегося 10 марта авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.
Согласно снимку, который предоставили следователи из Эфиопии, корпус устройства красного цвета сильно искорежен. "Эфиопская команда следователей прибыла в BEA... сегодня в 13:00 (15:00 мск - прим. ТАСС), - сообщает организация. - Ведутся координационные совещания. Технические работы начнутся завтра", - заявили в организации.
⚠️ Accident survenu le 03/10 du #Boeing737Max @BoeingAirplanes ET-AVJ exploité par @flyethiopian / Première photo du FDR fournie par l’équipe d’enquête éthiopienne. pic.twitter.com/z0ZRtM5yjT— BEA | Bureau d'Enquêtes & d'Analyses ✈️ (@BEA_Aero) 14 марта 2019 г.
Ранее бюро сообщало о том, что в четверг цифровой самописец параметров полета и речевой самописец были доставлены во Францию для проведения экспертизы. В среду германская Федеральная служба расследования авиационных происшествий отказалась принять для изучения черные ящики с разбившегося лайнера, сославшись на отсутствие необходимых технических возможностей.
10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. На месте крушения были найдены оба черных ящика самолета. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек. После происшествий эксплуатация Boeing 737 MAX приостановлена во многих странах.