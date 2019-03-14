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Более 30 детсадов и 12 школ в Северной Осетии закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В образовательных учреждениях отсутствуют более 20% детей

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 марта. /ТАСС/. Более 30 детсадов в Северной Осетии закрылись на карантин из-за гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе минобрнауки республики.

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"Во Владикавказе закрыты шесть детсадов, в Алагирском районе - девять, в Ирафском районе - четыре детсада, в Правобережном - 13 детских садов", - сказал собеседник агентства.

Также закрыты две школы в Алагирском районе, пять школ в Ирафском районе, одна школа в Правобережном районе и четыре государственные школы-гимназии и интернаты.

В частности, Аланская гимназия и госшкола во Владикавказе закрыты до 20 марта, остальные образовательные учреждения - до 18 марта.

Учреждения закрыты с четверга в связи с отсутствием в образовательных учреждениях более 20% детей.

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