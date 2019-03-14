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Политический кризис в Венесуэле

СМИ: больше 550 человек задержали в одном из штатов Венесуэлы за грабежи магазинов

По предварительным данным, ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн

МЕХИКО, 15 марта. /ТАСС/. Порядка 570 человек были задержаны властями в штате Сулия за участие в грабежах магазинов во время отключения электроснабжения. Такие данные обнародовал в четверг телеканал Televisa.

По данным Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций Сулии, сильнее всего от действий злоумышленников пострадали предприятия торговли в четырех муниципалитетах и в городе Маракайбо, столице региона. Были разграблены свыше 500 магазинов, по предварительным данным, ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Во вторник министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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