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СМИ: не менее девяти человек погибли в результате стрельбы в мечети в Новой Зеландии

Как сообщает газета New Zealand Herald, вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Отряды вооруженной полиции и спецназа окружили мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид и здание больницы в центре города Крайстчерч в Новой Зеландии. Как сообщает газета New Zealand Herald, в ходе перестрелки погибли не менее девяти человек.

Сообщается, что вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск), сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

В данный момент полиция не подтверждает данные о погибших, однако призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. Все школы в городе закрыты.

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