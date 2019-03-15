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СМИ: установлена личность стрелка, открывшего огонь в мечетях в Новой Зеландии

Речь идет о 28-летнем австралийце Брентоне Тарранте. Накануне он опубликовал манифест с призывом к убийству канцлера ФРГ и президента Турции

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Одним из стрелков, открывших огонь в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, был 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Накануне нападения он в соцсетях опубликовал манифест с призывом к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом в пятницу сообщает газета New Zealand Herald.

Вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

По информации местных СМИ, были убиты 27 человек, еще порядка 30 раненых были доставлены в больницы города. Полиция не подтверждает данные о погибших, однако призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости.

Все школы и государственные учреждения в городе закрыты.

Теги
Меркель, АнгелаТурцияНовая ЗеландияЭрдоган, Реджеп Тайип
Стрельба в мечетях в Новой Зеландии
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