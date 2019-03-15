Премьер Новой Зеландии подтвердила данные о жертвах в результате стрельбы в мечетях

ТАСС, 15 марта. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила информацию о многочисленных жертвах в результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч. Выступление главы правительства транслировал телеканал Television New Zealand.

"Точное число погибших пока не известно. Но уже ясно, что это один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии", - заявила премьер-министр. По ее словам, в результате инцидента есть "многочисленные жертвы".

Ранее сообщалось, что вооруженные люди открыли стрельбу в расположенных по соседству мечетях города Аль-Нур и Линвуд. По информации местных СМИ, погибли 27 человек, еще около 30 ранены. Полиция пока не подтверждает эти данные.