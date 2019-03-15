Суд в Чите оштрафовал депутата от КПРФ за незаконную акцию протеста

ЧИТА, 15 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы в пятницу оштрафовал депутата законодательного собрания Забайкальского края от КПРФ Романа Берга за проведение незаконной акции, участники которой выбрасывали на "политическую свалку" фотографии депутатов краевого парламента от других партий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В конце декабря 2018 года Берг организовал в Чите акцию, участники которой символически выбрасывали на "политическую свалку" фотографии депутатов краевого парламента от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России". Полиция возбудила в отношении Берга административное дело о проведении публичной акции без согласования с властями.

"Берг признан виновным по ч. 1 ст. 20.2 ("Проведение акции без согласования с властями"), ему назначен административный штраф в размере 10 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу ТАСС сообщал, что врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов вступился за Берга, написав письмо начальнику регионального УМВД Александру Щеглову. В этом письме Осипов назвал депутата от КПРФ "молодым политиком" и предположил, что им "двигало желание выразить свое политическое отношение к важным социально-экономическим проблемам нашего региона". При этом врио главы Забайкалья допустил, что "в пылу политической борьбы Роман Станиславович перешел определенные моральные границы и допустил некоторые оскорбительные действия в адрес своих коллег депутатов".