{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СК назвали предварительную причину экстренной посадки самолета "Алросы" в Коми

По данным ведомства, Boeing 737, выполнявший рейс Мирный - Москва, вынужденно сел из-за отказа генератора правого двигателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Причиной экстренной посадки авиалайнера Boeing 737 авиакомпании "Алроса" в аэропорту Сыктывкара стал, по предварительным данным, отказ генератора правого двигателя. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщалось ранее, лайнер "Алросы", который летел из якутского города Мирный в Москву, экстренно сел в пятницу в Сыктывкаре. Как сообщили ТАСС в авиакомпании, после прохождения технического обслуживания на запасном аэродроме самолет вылетел в Москву. В авиакомпании также отмечали, что перед вылетом из Мирного самолет прошел техобслуживание, в ходе которого к состоянию воздушного судна не было никаких замечаний.

В сообщении управления СК также отмечается, что на борту самолета находились 157 пассажиров, а также члены экипажа. Никто из них во время экстренной посадки не пострадал. В ведомстве также отметили, что по факту случившегося Сыктывкарским следственным отделом на транспорте начата проверка.

Теги
РоссияКоми
В Уфе по ходатайству следствия арестовали мать, скинувшую дочь с девятого этажа
Ребенок выжил, поскольку упал в сугроб, который смягчил удар
Читать полностью