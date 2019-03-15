В СК назвали предварительную причину экстренной посадки самолета "Алросы" в Коми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Причиной экстренной посадки авиалайнера Boeing 737 авиакомпании "Алроса" в аэропорту Сыктывкара стал, по предварительным данным, отказ генератора правого двигателя. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщалось ранее, лайнер "Алросы", который летел из якутского города Мирный в Москву, экстренно сел в пятницу в Сыктывкаре. Как сообщили ТАСС в авиакомпании, после прохождения технического обслуживания на запасном аэродроме самолет вылетел в Москву. В авиакомпании также отмечали, что перед вылетом из Мирного самолет прошел техобслуживание, в ходе которого к состоянию воздушного судна не было никаких замечаний.

В сообщении управления СК также отмечается, что на борту самолета находились 157 пассажиров, а также члены экипажа. Никто из них во время экстренной посадки не пострадал. В ведомстве также отметили, что по факту случившегося Сыктывкарским следственным отделом на транспорте начата проверка.