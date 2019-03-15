{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Орле вынесли приговор виновному в гибели четырех человек водителю автобуса

Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении

ОРЕЛ, 15 марта. /ТАСС/. Орловский районный суд приговорил к шести годам колонии водителя автобуса, который 10 июня 2018 года выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с товарным поездом под Орлом. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Орловской области Татьяна Цуканова.

"Судом обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии-поселении, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 11 месяцев", - сказала Цуканова.

Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате четыре человека погибли, 12 пострадали. Ранее сообщалось, что водитель имел достаточный опыт управления транспортным средством. Гособвинение просило для обвиняемого максимальный приговор по статье - семь лет лишения свободы.

Теги
РоссияОрловская область
Суд в Швеции продлил арест подозреваемому в шпионаже в пользу России
Прокуратура предъявит ему обвинения в понедельник 18 марта, слушания назначены на 17:00 мск
Читать полностью