В Орле вынесли приговор виновному в гибели четырех человек водителю автобуса

ОРЕЛ, 15 марта. /ТАСС/. Орловский районный суд приговорил к шести годам колонии водителя автобуса, который 10 июня 2018 года выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с товарным поездом под Орлом. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Орловской области Татьяна Цуканова.

"Судом обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии-поселении, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 11 месяцев", - сказала Цуканова.

Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате четыре человека погибли, 12 пострадали. Ранее сообщалось, что водитель имел достаточный опыт управления транспортным средством. Гособвинение просило для обвиняемого максимальный приговор по статье - семь лет лишения свободы.