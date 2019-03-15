Источник: в ульяновском филиале авиакомпании "Волга-Днепр" прошли обыски

УЛЬЯНОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Обыски в рамках расследования уголовного дела о коррупции прошли в ульяновском филиале авиакомпании "Волга-Днепр". Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона в пятницу.

"Обыски в компании "Волга-Днепр" прошли в рамках уголовного дела, которое возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, оперативные мероприятия провели сотрудники линейного отдела транспортной полиции области.

Официальные комментарии авиакомпании "Волга-Днепр" и Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте ТАСС получить пока не удалось.

ООО "Авиакомпания Волга-Днепр" создана в 1990 году в Ульяновске, входит в группу "Волга-Днепр". Флот авиакомпании насчитывает 12 самолетов Ан-124-100 "Руслан" и пять Ил-76ТД-90ВД, которые выполняют полеты по всему миру.

Группа "Волга-Днепр" - крупнейший авиационный грузоперевозчик в России. Занимается чартерными воздушными перевозками на самолетах Ан-124-100 и Ил-76ТД-90ВД и регулярными авиаперевозками грузов на воздушных судах семейства Boeing 747 (авиакомпания AirBridgeCargo), Boeing 737 (авиакомпания "Атран").